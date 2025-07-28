Засуха и высокие ставки угрожают фермерам Ростовской области банкротством

Сельхозпроизводители Ростовской области оказались под угрозой банкротства из-за совокупного воздействия пошлин, высоких процентных ставок, ухода экспортеров с рынка и неблагоприятных погодных условий. Помимо потерь в валовом объеме зерновых, реализация продукции происходит по невыгодным ценам для производителей, что еще больше увеличивает финансовые потери. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил председатель Комитета по АПК Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Ростовской области Михаил Марышев.

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«Резкое снижение выручки, закредитованность аграриев и высокая процентная ставка по займам приводят к увеличению рисков невозврата действующих кредитов, полученных ранее, в том числе и льготных, и как следствие может привести к банкротству малых и средних сельхозпредприятий», — пояснил эксперт.

По словам господина Марышева, складывается ситуация, при которой сокращается посевная площадь, производители отказываются от выращивания отдельных видов культур, снижается качество продукции из-за отказа от элитных семян и уменьшения норм внесения удобрений. Кроме того, приостановлено обновление сельхозтехники, лизинговые компании отзывают технику на стоянки по неисполнению договоров.

«Без ощутимой помощи от государства наш региональный сельхозпроизводитель один на один со сложившейся ситуацией не выстоит. Убытки понесут и смежные отрасли — логистика, зерновые терминалы, судовладельцы, сельхозмашиностроение, поставщики товаров и услуг в АПК», — объяснил в беседе с «Ъ-Ростов» председатель Комитета по АПК.

Ростовское областное отделение «Опоры России» обратилось в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия и в федеральный комитет АПК организации с просьбой о поддержке сельхозпроизводителей. Среди предложенных мер — кредитные каникулы и мораторий на банкротство сельхозпредприятий.

Валентина Любашенко