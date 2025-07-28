Начальника отдела Минсельхоза Ростовской области взяли под стражу на два месяца

Ленинского районного суда постановил взять под стражу на 1 месяц 29 суток года начальника отдела развития отраслей растениеводства регионального Минсельхоза Николая Ляхова. В СИЗО чиновник пробудет до 22 сентября 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в отношении Николая Ляхова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Наталья Белоштейн