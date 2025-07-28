Обвиняемому в халатности полицейскому из Зимовниковского района отказали в реабилитации

Бывшему полицейскому Александру Кисарову из Зимовниковского района отказали в реабилитации по вынесенному приговору о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает 161.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Ростов», уголовное дело в отношении Александра Кисарова возбудили в 2021 году. По версии следствия, вечером 1 января 2021 года в полицию позвонила 11-летняя девочка и сообщила, что отец избивает ее мать, а в руках у него нож. Полицейские не приехали на вызов, и женщина скончалась от 26 ножевых ранений, нанесенных супругом. После совершения преступления мужчина покончил жизнь самоубийством.

Изначально Зимовниковский районный суд приговорил Кисарова к двум годам условно, а затем приговор пересмотрели и отправили на тот же срок в колонию-поселение. В мае 2024 года Александр Кисаров подал апелляцию с требованием о возмещении ущерба.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу Кисарова Александра Ивановича компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.», — говорится в постановлении Ростовского областного суда от 29 мая 2024 года.

Тем не менее Верховный суд вернул дело в кассацию на новое рассмотрение, где 15 октября 2024 года Кисарову оставили приговор в силе.

Константин Соловьев