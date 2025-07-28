Главные новости за 28 июля. Тамбов, Воронеж, Белгород, Орел
Тамбовскому бизнесу могут сократить налоговые льготы.
Чиновников управления стройполитики Воронежа оставили в СИЗО еще на два месяца.
Белгородские власти могут создать комиссию по контролю за созданием фортификаций.
В Орловской области ограничили работу мобильного интернета и связи.
Бывшего воронежского замминистра Кукина и бизнесмена Ягодкина оставили в СИЗО.
В двух районах Воронежской области введен ЧС в сельском хозяйстве из-за непогоды.
Власти через полгода отменят режим чрезвычайной ситуации в тамбовском Котовске.
В Воронеже могут запретить самокаты после опроса населения.