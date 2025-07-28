Чиновников управления стройполитики Воронежа оставили в СИЗО еще на два месяца

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения главы управления строительной политики облцентра Евгения Шишкина и руководителя муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, они пробудут в СИЗО еще два месяца — до 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В основу уголовного дела Евгения Шишкина и Александра Кима легло хищение при реконструкции Петровской набережной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В основу уголовного дела Евгения Шишкина и Александра Кима легло хищение при реконструкции Петровской набережной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде уточнили, что защитники задержанных чиновников возражали против продления ареста.

Евгения Шишкина и Александра Кима задержали после обысков в управлении строительной политики Воронежа в начале июля. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В его основу легли проверки региональных УФСБ и прокуратуры, в ходе которых было выявлено хищение 37 млн руб. при строительстве малых архитектурных форм на Петровской набережной.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине июля в строительном блоке мэрии Воронежа прошли повторные обыски по этому делу. Был задержан заместитель министра строительства региона Владимир Жебин. После проведения следственных действий его отпустили домой без предъявления обвинений.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова