Бывшего воронежского замминистра Кукина и бизнесмена Ягодкина оставили в СИЗО

Центральный райсуд Воронежа продлил на месяц срок содержания под стражей бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина и предпринимателя Евгения Ягодкина, обвиняемых в хищении 10 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Господина Кукина задержали и заключили под стражу в начале февраля, а господина Ягодкина — в конце мая. В основу уголовного дела против них легли обстоятельства выдачи гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.

В судебном заседании приняли участие порядка 20 зрителей, среди которых были знакомые и родственники обвиняемых. Расследование ведет Следственный комитет. По ходатайству защиты Евгения Ягодкина перед рассмотрением прошения следствия о продлении ему меры пресечения суд приобщил к делу обширный список благодарностей ему от различных должностных лиц, в том числе за помощь участникам специальной военной операции.

Оба обвиняемых просили суд смягчить меру пресечения, настаивая, что они не собираются препятствовать следствию и готовы давать исчерпывающие показания. Господин Ягодкин напомнил, что вернул в бюджет 10 млн руб. Суд, впрочем, не нашел основания для смягчения меры пресечения.

Сергей Толмачев