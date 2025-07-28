Власти через полгода отменят режим чрезвычайной ситуации в тамбовском Котовске

На этой неделе, до 3 августа, власти планируют отменить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Котовске Тамбовской области. Режим ЧС был введен на местном уровне после атаки жилых многоэтажек в городе украинскими дронами в ночь на 11 января 2025 года и действует по сей день. О планах по отмене режима ЧС сообщил на оперативном совещании у врио губернатора Евгения Первышова министр юстиции и региональной безопасности области Александр Ефименко.

Последстия атаки БПЛА на Котовск Тамбовской области

Фото: https://vk.com/tambovgov

«На контроле остаются мероприятия по ликвидации последствий ЧС на территории Котовского городского округа, но на этой неделе планируется снятие режима ЧС»,— сказал господин Ефименко.

В ночь на 11 января в Котовске произошла атака двух украинских БПЛА, в результате чего оказались повреждены два жилых дома. Семь человек пострадали: трое — от осколков стекол, у четверых были жалобы на повышенное давление. От госпитализации все отказались.

3 июля в Котовске произошло еще одно крупное происшествие. Из-за пожара в цеху Тамбовского порохового завода погибли трое рабочих, еще трое получили ранения. Региональные следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предыдущее происшествие с массовой гибелью рабочих произошло на пороховом заводе два года назад, когда из-за взрыва при ремонте погибли пять человек, а 12 получили ранения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников