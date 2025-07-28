Тамбовскому бизнесу могут сократить налоговые льготы

Власти Тамбовской области планируют «провести инвентаризацию» льгот по налогу на имущество и другим видам налогов, предоставляемых местному бизнесу, поскольку преференции «не достигают показателей эффективности и самоокупаемости». Об этом на планерке у врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в понедельник, 28 июля, сообщила региональный министр финансов Любовь Третьякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наряду с решением задачи по привлечению в регион инвестиций, актуальной, посильной и крайне необходимой представляется работа по инвентаризации действующих налоговых льгот, которые называются сегодня налоговыми расходами»,— сказала госпожа Третьякова

Она оценила потери бюджета области от «налоговых расходов» в 1,4 млрд руб. в 2024 году. Из этой суммы почти половина, порядка 700 млн руб., приходится на льготы по налогу на имущество организаций. «По итогам оценки Минфина РФ, отдельные льготы не достигают показателей эффективности и самоокупаемости. В связи с вышеизложенным, есть необходимость скорректировать подходы, нашу нормативку по представлению государственной преференции».

О возможном сокращении налоговых льгот власти задумались, несмотря на рост показателей бюджета Тамбовской области. Как сообщила на планерке госпожа Третьякова, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет региона в первом полугодии 2025-го составили 29,7 млрд руб., что на 14% больше аналогичного показателя 2024-го в 25,9 млрд руб. В денежном выражении собственные доходы бюджета Тамбовской области в первом полугодии 2025 года выросли на 3,7 млрд руб.

Любовь Третьякова отметила, что темпы роста поступления собственных доходов бюджета в Тамбовской области превышают общероссийские — +14% вместо +8% в среднем по РФ. Положительная динамика достигнута, «несмотря на сложности текущего бюджетного года», подчеркнула глава областного минфина. «В консолидированном бюджете РФ в настоящее время фиксируется снижение поступления налога на прибыль (-4%). В нашем регионе эта статья исполнена хоть с небольшим, но плюсом (+5%, 5,9 млрд руб.)»,— сказала чиновница.

«Бюджетообразующими» в регионе являются ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"», АО «Мичуринский завод "Прогресс"», ОАО «Токаревская птицефабрика», ООО «Тамбовский бекон», АО «Пигмент», ООО «ВБ Котовск» (структура Wildberries и Russ).

«Эти предприятия не только имеют положительные финансовые результаты деятельности, но и обеспечивают соответствующий уровень заработной платы, что в свою очередь увеличивает доходы в консолидированном бюджете области»,— сообщила региональный министр финансов. Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в Тамбовской области в первом полугодии 2025 года выросли на 17%, до 11 млрд руб. «Динамика по НДФЛ также опережает среднероссийский показатель, хотя сам уровень среднего заработка в нашей области отстает, и достаточно серьезным образом отстает, от достигнутого уровня в стране»,— заключила госпожа Третьякова.

Сергей Калашников