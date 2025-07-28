Белгородские власти могут создать комиссию по контролю за созданием фортификаций

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания поручил своему заместителю Александру Лоренцу разработать проект его распоряжения о создании рабочей группы по дополнительной проверке качества оборонительных сооружений. Глава региона пояснил, что ему необходимо усиление контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовой документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков напомнил о содействии правоохранителям, проверяющим строительство фортификаций на предмет нарушений

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков напомнил о содействии правоохранителям, проверяющим строительство фортификаций на предмет нарушений

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Постоянными членами рабочей группы должны стать представители аппарата облправительства, министерств финансов и строительства, правового управления. По итогам проверок материалы планируется направлять в прокуратуру.

«Ситуация там непростая. Объем выполненных работ грандиозный и, безусловно, мы видим, что нарушения есть. Были деньги, которые возвращены в федеральный бюджет. Есть проверки, которые ведут правоохранительные органы. Здесь я давал поручение максимально отвечать на все вопросы, но свою комиссию мы создаем. Мы должны четко понимать ответственность за каждый федеральный рубль»,— пояснил глава региона.

Кроме того, на совещании господин Гладков поднял вопросы защиты антидроновой сеткой социальных, образовательных учреждений и общественных пространств в приграничье. Он сообщил со ссылкой на министра соцзащиты Олесю Митякину, что не все главы приграничных муниципалитетов включили в соответствующие заявки соцобъекты. Губернатор поручил им до 1 сентября организовать монтаж сетки за свой счет.

В конце июня в Белгороде по обвинению в коррупции при строительстве фортификационных сооружений были отправлены в СИЗО вице-губернатор Рустэм Зайнуллин и близкие ему предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Через месяц под стражу заключили бывшего начальника областного учреждения «Управление капитального строительства» (УКС) Алексея Сошникова, руководителя подразделения планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и замначальника одного из отделов Андрея Решетько. Им инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Также Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании с участников строительства линии обороны почти 1 млрд руб. Крупнейшим ответчиком по нему выступает господин Зайнуллин. Проверка надзорного ведомства показала, что построенные на границе объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности, а выделенные подрядчикам деньги выводились и тратились на их личные нужды.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова