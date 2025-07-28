Отмена рейса в Казань из-за кибератаки и картель в Татарстане на 2,7 млрд рублей

Рейс Москва — Казань — Москва отменили из-за сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Как стало известно «Ъ», на системы авиаперевозчика была совершена хакерская атака. Всего «Аэрофлот» сообщил об отмене 42 рейсов.

ФАС выявила картель при проведении торгов на ремонт электросетевых объектов в Татарстане и Краснодарском крае на сумму более 2,7 млрд руб. В сговоре подозревают шесть компаний: «ТатЭнергоСтрой», «СВЭП», «СВСЭСС», «СмартИнжиниринг», «Энергоразвитие» и «АвангардЭнерго».

В Татарстане планируют распространить выплату детям участников СВО, проходящих службу за рубежом. Размер выплаты составляет 20 тыс. руб.

За год рост цен на продукты в Татарстане составил 10%. В июне 2025 года по сравнению с маем стоимость продуктов увеличилась на 0,19%. Инфляция в Татарстане превысила общероссийскую, составившую 9,4%.

Производителей из Татарстана планируют вывести на Петербургскую Биржу. Соглашение о сотрудничестве подписали раис Татарстана Рустам Минниханов и президент биржи Игорь Артемьев.

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о нарушении прав детей из деревни Большие Карачуры в Чувашии на образование. В информационном центре СК сообщили, что единственную школу в деревне признали аварийной в 2002 году. Строительство нового учреждения началось в 2003 году, но так и не было завершено.

В Казани завершили строительство СИЗО на 1 тыс. мест. Площадь застройки составила более 21 тыс. кв. м. На объекте расположены КПП, административное здание и шесть режимных корпусов.

Татарстан попал в топ регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО. Средняя цена полиса в республике составила 8,4 тыс. руб., а в целом по России — 7,6 тыс. руб.

Диана Соловьёва