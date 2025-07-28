За год инфляция в Татарстане составила 10%

В Татарстане в июне 2025 года цены на продукты выросли на 0,19%, по сравнению с июлем 2024 года годовая инфляция в республике составила около 10%. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Уточняется, что инфляция в Татарстане превышает российскую, которая составила 9,4%.

За июнь в республике цены на продукты питания почти не изменились. За год больше всего подорожали продовольствие и услуги. Так, зарубежный туризм за месяц подорожал на 3,83% из-за роста спроса на летний отдых. Цены в Татарстане в июне выросли меньше, чем в мае, чему способствовали укрепление рубля и рост предложения ряда продуктов.

Банк России планирует вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать около этого уровня.

Диана Соловьёва