В Казани завершено строительство следственного изолятора на 1000 мест УФСИН России по Республике Татарстан, который получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ГИСУ Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани построили СИЗО на 1000 мест

Фото: Пресс-служба ГИСУ РТ В Казани построили СИЗО на 1000 мест

Фото: Пресс-служба ГИСУ РТ

Площадь застройки составляет более 21 тыс. кв. м. На территории расположены КПП, административное здание и шесть режимных корпусов. Построен отдельный корпус для проведения свиданий с прачечной, кухней, столовой и гаражом, а также продовольственный и вещевой склады.

На участке также находится корпус кинологической службы, городок для подготовки личного состава с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки. Для сотрудников построен спортивный корпус с тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.

Строительство реализовывалось в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018–2026 годы».

Ранее сообщалось, что граждане в СИЗО за пределами Татарстана смогут проголосовать на выборах раиса Татарстана в сентябре 2025 года.

Анар Зейналов