Республика Татарстан попала в число 16 регионов России, где стоимость ОСАГО превышает среднероссийский уровень. Средняя цена полиса в республике составляет 8,4 тыс. руб. при общероссийском показателе 7,6 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидером по стоимости остается Москва с ценой полиса 11,3 тыс. руб., на втором месте — Санкт-Петербург (10,2 тыс. руб.). В топ-5 самых дорогих регионов также вошли Московская, Мурманская и Новосибирская области.

Высокая стоимость ОСАГО объясняется несколькими факторами: уровнем доходов населения, аварийностью на дорогах и активностью страховых мошенников. Убытки от действий аферистов за год выросли на 20%.

В 2024 году регионов с дорогими полисами стало 16, тогда как в 2023 их было 13. Это произошло на фоне общего снижения средней стоимости ОСАГО в стране на 200 руб. по сравнению с 2023 годом.

Анар Зейналов