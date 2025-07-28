Бастрыкину доложат о строящейся 20 лет школе в деревне в Чувашии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад, проверить информацию о нарушении прав детей из деревни Большие Карачуры в Чувашии в сфере образования. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о строящейся 20 лет школе в деревне Чувашии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о строящейся 20 лет школе в деревне Чувашии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соцсетях размещено видеообращение жителей деревни Большие Карачуры. Они сообщили, что в 2002 году здание единственной в деревне школы признали аварийным из-за сильного износа и повреждений конструкций. В 2022 году объект снесли. При этом еще в 2003 году начали строительство новой школы. Уточняется, что оно до сих пор не построено. Из-за этого ученики более 20 лет посещают школы, расположенные на большом расстоянии от их места жительства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чувашии Александру Полтинину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.

Диана Соловьёва