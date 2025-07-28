Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Москва — Казань — Москва после сбоя в информационных системах. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аэрофлот» отменил рейс в Казань из-за сбоев в информационной системе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Аэрофлот» отменил рейс в Казань из-за сбоев в информационной системе

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего «Аэрофлот» сообщил об отмене 42 рейсов. Все рейсы имеют сообщение с Москвой. Сообщается, что пассажиры отмененных рейсов в Шереметьево могут вернуть денежные средства или переоформить их на рейсы в ближайшие 10 дней. При этом кассы в аэропорту временно не возвращают и не переоформляют билеты.

«От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Диана Соловьёва