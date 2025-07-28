Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора шести компаний при проведении торгов на ремонт электросетевых объектов в Татарстане и Краснодарском крае на общую сумму более 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС выявила в Татарстане и Краснодаре картель по ремонту электросетей на 2,7 млрд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ ФАС выявила в Татарстане и Краснодаре картель по ремонту электросетей на 2,7 млрд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой», ООО «СВЭП», ООО «СВСЭСС», ООО «СмартИнжиниринг», ООО ИЦ «Энергоразвитие» и ООО «АвангардЭнерго». Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции и ремонту электросетевых объектов.

Действия организаций привели к заключению договоров с минимальным снижением цены. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Анар Зейналов