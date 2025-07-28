Производителей из Татарстана планируют вывести на Петербургскую Биржу

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» Игорь Артемьев обсудили вывод производителей республики и закупки региональных организаций на бирже товаров. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает работу над развитием биржевых и внебиржевых торгов товарами на территории Татарстана. Предполагается, что это позволит организациям из республики исключить бумажный документооборот и цифровизировать торговые процедуры.

Компании и органы власти Татарстана также смогут использовать биржевые и внебиржевые индексы, что должно расширить число потенциальных партнеров.

Стороны также планируют работать над внедрением стандартов исламских биржевых контрактов для запуска товарной мурабахи. Это форма финансирования, при которой финансовая организация покупает товар и продает его клиенту с наценкой. Игорь Артемьев в ходе встречи заявил, что внедрение исламских принципов в деятельность биржи имеет огромный потенциал.

Диана Соловьёва