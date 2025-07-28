В Татарстане хотят распространить выплату детям участников СВО, служащих за рубежом

В Татарстане планируют распространить единовременную выплату несовершеннолетним детям участников специальной военной операции, проходящих службу за пределами РФ. Информация об этом появилась в проекте постановления Кабинета министров республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер единовременной выплаты детям участников СВО составляет 20 тыс. руб. Действие закона планируют распространить на правоотношения с 1 февраля 2025 года.

Ранее в Татарстане планировали освободить участников СВО и некоторых их родственников от уплаты транспортного налога.

Диана Соловьёва