МИД Эстонии выразил протест России из-за пересечения морских границ

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить официальную ноту из-за нарушения морских границ. Об инциденте также сообщило Минобороны страны, говорится в пресс-релизе на сайте эстонского МИД.

По данным министерства, территорию государства пересекло российское судно «СОЧИ 500». Оно без разрешения прошло через границу и оказалось в территориальных водах Эстонии. Его заметили в полукилометре от границы утром 26 июля.

«Нарушение Россией морской границы Эстонии является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному в делах Российской Федерации»,— заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.