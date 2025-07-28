Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ульяновское УФАС признало ненадлежащей рекламу АО «Банк Дом РФ»

Ульяновское УФАС возбудило дело по обращению гражданина и признало рекламу АО «Банк Дом РФ» ненадлежащей. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в управлении, рекламный ролик банка транслировался в радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 23% годовых. При этом сведения о существенных условиях получения финансовой услуги в нем отсутствовали.

Теперь организации грозит штраф в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Алексей Алексеев