Ульяновское УФАС признало ненадлежащей рекламу АО «Банк Дом РФ»

Ульяновское УФАС возбудило дело по обращению гражданина и признало рекламу АО «Банк Дом РФ» ненадлежащей. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в управлении, рекламный ролик банка транслировался в радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 23% годовых. При этом сведения о существенных условиях получения финансовой услуги в нем отсутствовали.

Теперь организации грозит штраф в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Алексей Алексеев