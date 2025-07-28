В Ярославле планируют потратить 60 млн на платные парковки

В Ярославле планируют потратить 60 млн руб. на создание платных парковок. Заказчиком выступает «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Запись о предстоящих работах появилась в плане-графике закупок 25 июля, сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы включают нанесение дорожной разметки и установку знаков, предупреждающих о платных парковках. Финансирование разделено на две части: 54 млн руб. и 6 млн руб. Новые парковки будут расположены на автомобильных дорогах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подготовка к созданию платного парковочного пространства в историческом центре города ведется несколько лет. В частности, региональные власти забрали у органов МСУ полномочия по созданию платных парковок. Между тем конкретной даты введения платного паркинга на дорогах общего пользования власти пока не сообщали.

Антон Голицын