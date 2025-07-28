В Приморье возбуждено уголовное дело после поставки некачественных томографов

Прокуратура Приморского края выявила факт закупки некачественных томографов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Медицинские приборы были поставлены в больницы по завышенной стоимости, ущерб бюджету составил свыше 60 млн руб.

«По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что в Арбитражный суд региона направлено исковое заявление к поставщику оборудования с требованием возмещения ущерба.

Алексей Чернышев, Владивосток