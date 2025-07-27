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Футбольный клуб «Уфа» проиграл воронежскому «Факелу»

Футбольный клуб «Уфа» в гостевом матче проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:1. Игра проходила в рамках второго тура Лиги PARI.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи хозяева поля завладели преимуществом, однако большую часть тайма уфимцам удавалось успешно обороняться.

Единственный гол в матче на 80-й минуте забил защитник Илья Гапонов, замкнувший головой навесную передачу с правого фланга.

По итогам двух туров у «Уфы» одна ничья и одно поражение. Следующий матч уфимская команда проведет 2 августа на домашнем стадионе «Нефтяник» против ярославского «Шинника».

Идэль Гумеров