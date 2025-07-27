Разработчик шпионского ПО Palantir вошел в топ-20 самых дорогих компаний США

По итогам торгов 25 июля акции американского разработчика шпионских технологий Palantir Technologies выросли на 2,5%. Капитализация компании достигла $375 млрд. Тем самым она вошла в топ-20 самых дорогих компаний США.

Palantir разрабатывает ПО для сбора и анализа данных, используемое военными и спецслужбами разных стран. За последний год акции компании выросли почти на 500%. Только в сентябре прошлого года она появилась в индексе S&P 500, объединяющем 500 крупнейших публичных компаний в США. Теперь же Palantir находится уже в топ-20, опередив, в частности, такие компании, как Procter & Gamble, Bank of America и Coca-Cola.

Как отмечают аналитики, инвесторов, в частности, привлекает расширяющееся использование Palantir искусственного интеллекта в своих инструментах слежки, а также тесные связи с американским правительством, особенно усилившиеся при Дональде Трампе. В первом квартале текущего года выручка компании от госконтрактов в США увеличилась на 45%, составив $373 млн. При этом, как отмечает CNBC, капитализация Palantir слабо соответствует ее выручке: в 2024 году она составила $3,1 млрд, это самый низкий показатель для компании из топ-20 по капитализации. Для сравнения, следующая за Palantir по этому показателю платежная система Mastercard имеет выручку $29 млрд при капитализации $518 млрд.

Яна Рождественская