Полиция Краснодара проверяет информацию о похищении девушки

В Краснодаре полиция проводит проверку после появления в соцсетях информации о похищении девушки на улице Героя Яцкова. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что после полуночи 27 июля в дежурную часть УМВД России по Краснодару обратились обеспокоенные граждане с сообщением о возможном похищении девушки. По словам очевидцев, девушка кричала, ее погрузили в машину и увезли.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков