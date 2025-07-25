В Саратовской области объявлен траур из-за гибели людей при обрушении дома

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в связи с обрушением подъезда десятиэтажного дома в Саратове, в результате чего погибли шесть человек, на территории региона 26 июля объявляется днем траура.

В этот день на всей Саратовской области будут приспущены флаги региона и муниципальных образований. Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомандовали отменить развлекательные передачи и мероприятия.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами»,— написал Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Утром 25 июля на девятом этаже 10-этажного дома по адресу: улица Блинова, 2 — произошел взрыв бытого газа. Обрушился торцевой подъезд. Спасательная операция по разбору завалов будет продолжаться всю ночь. На данный момент известно о шести погибших (среди них ребенок) и 10 пострадавших. Из поврежденного и соседнего домов эвакуировали жильцов. Их разместили в ПВР — ближайшая школа, затем им предоставят полное размещение в гостинице «Сокол».