Главные новости за 25 июля. Кавказ

Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в международных аэропортах ЮФО и СКФО. Работа аэропортов была нарушена из-за введенных ограничений по полетам. В сложившейся ситуации транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров, организованы выездные приемы граждан.

Конкурсный управляющий обанкротившейся кисловодской турфирмы «Ваш отдых» требует через суд взыскать с ее директора и учредителя, а также двух компаний 255,7 млн руб. в рамках субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с администрацией Минеральных Вод по нарушениям при закупке металлодетекторов. Антимонопольное ведомство ранее выявило нарушения в действиях органа местного самоуправления при приобретении оборудования.

Сообщения о якобы запрете всех культурно-массовых мероприятий в Дагестане является фейком. «В интернете распространяется информация о якобы запрете всех культурно-массовых мероприятий в Дагестане. Более того, прилагается «официальное» распоряжение, которое ничто иное, как грубая подделка»,— говорится в сообщении ведомства.

Арбитражный суд Дагестана признал банкротом ООО «Птицефабрика Шамхалянгиюрт» и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев Конкурсным управляющим назначен Осман Османов. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 17 декабря 2025 года.

В первом полугодии 2025 года жители Ставрополья воспользовались картами при оплате проезда в общественном транспорте 16,5 млн раз, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года.