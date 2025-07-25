Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в СКФО

Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в международных аэропортах ЮФО и СКФО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работа аэропортов была нарушена из-за введённых ограничений по полетам.

В сложившейся ситуации транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров, организованы выездные приёмы граждан.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», ограничения по полетам в аэропортах Ставрополя и Минвод вводились в ночь на 25 июля из-за угрозы атаки БПЛА.

Еще 12 авиарейсов были задержаны в аэропорту Минеральных Вод 28 мая из-за ограничений в Шереметьево, введенных в связи с угрозой атаки беспилотников.

Наталья Белоштейн