Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в СКФО
Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в международных аэропортах ЮФО и СКФО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Работа аэропортов была нарушена из-за введённых ограничений по полетам.
В сложившейся ситуации транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров, организованы выездные приёмы граждан.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», ограничения по полетам в аэропортах Ставрополя и Минвод вводились в ночь на 25 июля из-за угрозы атаки БПЛА.
Еще 12 авиарейсов были задержаны в аэропорту Минеральных Вод 28 мая из-за ограничений в Шереметьево, введенных в связи с угрозой атаки беспилотников.