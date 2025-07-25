С учредителя обанкротившийся турфирмы в Кисловодске взыскивают 255 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся кисловодской турфирмы «Ваш отдых» требует через суд взыскать с ее директора и учредителя, а также двух компаний 255,7 млн руб. в рамках субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Ответчиками по делу выступают директор и учредитель компании Анна Бачурина, а также фирмы «Ваш отдых КМВ» и «Ваш отдых Юг». Судебное заседание назначено на 19 августа 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ваш отдых» зарегистрировано в 2011 году. Бенефициар — Анна Бачурина. Выручка компании за 2022 год составила 64,6 млн руб., убыток — 11,2 млн руб. Более свежие финансовые данные не опубликованы. ООО «Ваш отдых КМВ» зарегистрировано в 2019 году. Выручка фирмы за 2024 год составила 47,5 млн руб., прибыль — 5,8 млн руб. ООО «Ваш отдых Юг» зарегистрировано в 2023 году в Кисловодске. Выручка компании за 2024 год составила 76,7 млн руб., прибыль — 5,5 млн руб. Учредителем двух фирм является Елена Жеребило.

Все три компании специализируются на услугах туристических агентств и ведут деятельность в курортном городе Кисловодске.

Арбитражный суд Ставропольского края признал туристическую компанию «Ваш отдых» несостоятельной 1 июля 2024 года. Банкротство инициировало ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ПИР Банк) из-за просроченной задолженности в размере 177,7 млн руб. Долг включает основную сумму 19,9 млн руб., проценты 15,2 млн руб. и неустойку 142,4 млн руб. по кредитному договору от 14 декабря 2017 года.

Задолженность образовалась после признания недействительным досрочного списания средств с расчетного счета турфирмы в ООО «ПИР Банке». Девятый арбитражный апелляционный суд в 2020 году восстановил права банка по кредитному соглашению. Решение подтвердил Арбитражный суд Московского округа в июне 2023 года.

Одновременно Московский городской суд в декабре 2022 года частично удовлетворил иск ПИР Банка и взыскал с Анны Бачуриной, Дмитрия Бачурина и компании «Ваш отдых» солидарно 59 млн руб. Кассационная инстанция оставила это решение без изменений.

По информации государственных органов, за компанией не числится движимого и недвижимого имущества.

Тат Гаспарян