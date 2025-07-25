Птицефабрику «Шамхалянгиюрт» в Дагестане признали банкротом

Арбитражный суд Дагестана признал банкротом ООО «Птицефабрика Шамхалянгиюрт» и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Конкурсным управляющим назначен Осман Османов. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 17 декабря 2025 года.

Суд признал банкротом птицефабрику по иску ООО «Центр управления исследованиями, стратегиями развития и общественными фондами, по обеспечению национальной безопасности, военной, агропромышленной и научно-технической логистики», включив в реестр кредиторов долг в размере 9,6 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Птицефабрика Шамхалянгиюрт» зарегистрировано в 2003 году в селе Шамхал-Янги-Юрт Кумторкалинского района Дагестана. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Учредителем компании является Магомед Сайбудинов. Выручка компании за 2019 год составила 33,8 млн руб., прибыль — 246 тыс. руб. Более свежие финансовые показатели предприятия не указаны.

Тат Гаспарян