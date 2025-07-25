В Ставропольском крае безналичной оплатой проезда воспользовались 16,5 млн раз

В первом полугодии 2025 года жители Ставрополья воспользовались картами при оплате проезда в общественном транспорте 16,5 млн раз, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что возможностью безналичной оплаты в регионе обладают более 3 тыс. единиц транспорта.

Ежемесячно в регионе до 3 млн человек оплачивают проезд картой. Из них более половины — в краевом центре.

Наталья Белоштейн