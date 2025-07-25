Главные новость за 25 июля. Сочи

Для оказания адресной помощи жителям Сочи, потерявшим имущество в результате атаки БПЛА в ночь на 24 июля, объявили сбор средств на специальный счет благотворительного фонда «Скорей добрей».

В Сочи проводится мониторинг всех гостиниц и крупных торговых центров на предмет информирования посетителей о правилах поведения при угрозе беспилотников и местах укрытий. Проверка охватывает около 2,4 тыс. объектов размещения в курортном городе.

Власти Краснодарского края и Сочи опровергли распространившуюся в соцсетях информацию об эвакуации детских лагерей из прибрежных зон курорта после ночной атаки беспилотников. Администрация Сочи сообщила, что все детские лагеря и здравницы продолжают функционировать в обычном режиме, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Сочи—Екатеринбург, 25 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды из-за технических неполадок. Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

В Адлерском районе Сочи полностью ликвидированы последствия падения обломков сбитого беспилотника, пострадавшая женщина находится в стабильном состоянии в краевой больнице.

В Сочи функционирует 525 аптек, что на 32% больше, чем пять лет назад, при этом за последний год их число практически не изменилось. Круглосуточный режим работы поддерживают 30 точек, что составляет почти 6% от всех аптек курорта.

В июне спрос на медицинские расходники и препараты для лечения желудочно-кишечного тракта в Сочи увеличился на 7% по сравнению с маем.