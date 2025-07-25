Количество аптек в Сочи выросло на 32% за пять лет

В Сочи функционирует 525 аптек, что на 32% больше, чем пять лет назад, при этом за последний год их число практически не изменилось. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе геосервиса «2ГИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За последние 12 месяцев количество аптечных точек увеличилось лишь на 1%. По сравнению с 2020 годом прирост составил 32%.

Фармацевтические точки распределены по районам курортного города достаточно равномерно. Согласно информации сервиса геоаналитики «2ГИС Про», наибольшая доля приходится на Центральный район — 34% от общего числа. В Лазаревском районе расположено 27% аптек, в Адлерском — почти 24%. Наименьший показатель у Хостинского района, где работает 15% от общего количества аптечных учреждений города.

Круглосуточный режим работы поддерживают 30 точек, что составляет почти 6% от всех аптек Сочи.

В Сочи функционирует 146 диагностических центров, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние пять лет этот сегмент увеличился на 47%.

На фоне растущего интереса к коммерческим медицинским услугам наблюдается также увеличение количества пунктов для сдачи медицинских анализов: за последний год их число возросло на 13%, а по сравнению с 2020 годом — на 80%.

В сегменте стоматологических услуг темпы роста менее выражены: в Сочи функционирует 233 частные стоматологические клиники, что соответствует прошлогоднему уровню. Однако за пятилетний период наблюдается рост на 22%.

Количество многопрофильных медицинских центров за последний год осталось неизменным и составляет 52 учреждения. За пятилетний период их число увеличилось на 11%.

По данным геоаналитического сервиса «2ГИС Про», наибольшее количество частных стоматологических клиник расположено в Центральном районе Сочи — более 52% от общего числа. Адлерский район занимает второе место с долей около 22%, тогда как Хостинский и Лазаревский районы занимают 15% и 11% соответственно.

Мария Удовик