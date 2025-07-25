Прокуратура проверит инцидент с рейсом Сочи—Екатеринбург

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Сочи—Екатеринбург, 25 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды из-за технических неполадок. Южная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Борт экстренно приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды имени Михаила Лермонтова в Ставропольском крае.

По факту инцидента Южная транспортная прокуратура совместно с Уральской транспортной прокуратурой начала проверку. Следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия. По результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

Тем временем Южная транспортная прокуратура проверяет соблюдения прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в международных аэропортах региона, включая Сочи. В рамках контроля соблюдения прав пассажиров транспортные прокуроры организовали выездные приемы граждан. О любых нарушениях можно сообщить дежурному прокурору по телефону 8-919-899-87-33.

По состоянию на утро 25 июля в аэропорту Сочи было зафиксировано 38 задержанных рейсов — 20 вылетов и 18 прилетов, при этом все задержки превышают два часа. Время отправления может изменяться, рейсы осуществляются в соответствии с очередностью и готовностью воздушных судов.

Накануне в аэропорту действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые продлились два часа.

Мария Удовик