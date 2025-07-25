Спрос на средства для дорожной аптечки в Сочи увеличился на 7%
В июне спрос на медицинские расходники и препараты для лечения желудочно-кишечного тракта в Сочи увеличился на 7% по сравнению с маем. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Сбер Еаптека».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Рост зафиксирован по двум основным категориям товаров. Продажи перевязочных материалов, пластырей и антисептиков выросли на 7%. Аналогичная динамика наблюдается в сегменте лекарств для ЖКТ — их реализация также увеличилась на 7%.
Эксперты объясняют повышенный интерес к этим категориям началом туристического сезона. Перевязочные материалы и препараты для пищеварительной системы традиционно входят в дорожные аптечки путешественников независимо от маршрута.
«Подбирать формы средств следует в зависимости от возраста и удобства приема — например, для детей в самолете при расстройствах ЖКТ следует использовать глюкозо-солевые растворы или смектит суспензию»,— рекомендует провизор и заведующий аптекой Дмитрий Гуров.
В первом полугодии 2025 года в Сочи также наблюдается значительный рост спроса на солнцезащитные средства, который составил 46% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, в июне спрос на продукцию с SPF увеличился на 45% по сравнению с маем.
По информации компании, рост продаж обусловлен не только сезонными факторами, но и повышенным вниманием россиян к защите кожи от ультрафиолетового излучения. Господин Гуров отметил, что покупатели все более осознанно подходят к профилактике фотостарения и онкологических заболеваний кожи.
Аналогичные тенденции наблюдаются и у других ритейлеров. По данным аналитиков сети «Золотое яблоко», в Краснодарском крае спрос на средства с SPF в июне вырос на 45% по сравнению с маем, а в сравнении с маем-июнем 2024 года — на 36%.
Среди жителей Кубани особенно популярны солнцезащитные кремы, спреи, флюиды и стики. Наиболее востребованные бренды включают La Roche-Posay, Vichy, Clarins, Frudia, AVENE, Ambre Solaire и Dr. Ceuracle.
Также отмечается рост спроса в онлайн-сегменте. По данным пресс-службы «Яндекс Маркета», в июне 2025 года онлайн-продажи солнцезащитных средств увеличились в 1,7 раза по сравнению с маем. Пользователи платформы чаще выбирают такие бренды, как Garnier, Mixit, Floresan и Aravia.
Дополнительно жители Кубани проявляют интерес к средствам для автозагара: в мае и июне спрос на них возрос на 10%. Наибольшей популярностью пользуются продукты в формате концентрата, мусса, спрея и молочка.
Эксперты отмечают, что продолжающийся тренд на уход за кожей и стабильные цены на продукцию способствуют дальнейшему развитию сегмента солнцезащитных средств в южных регионах России.