В Сочи проверяют готовность отелей к угрозе БПЛА

В Сочи проводится мониторинг всех гостиниц и крупных торговых центров на предмет информирования посетителей о правилах поведения при угрозе беспилотников и местах укрытий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проверка охватывает около 2,4 тыс. объектов размещения в курортном городе. Цель мониторинга — убедиться, что туристы и персонал знают алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.

«Памятки, стенды, видеоинструкции должны быть на видном месте, чтобы человек понял, как реагировать в экстренных ситуациях на отдыхе, на улице, в транспорте, дома»,— отметили в администрации.

Многие объекты уже повторно провели учебные эвакуации и проверили помещения для укрытия постояльцев и случайных прохожих.

«Сейчас в нашем городе все спокойно, мы принимаем все необходимые меры и будем вас своевременно информировать»,— заверили власти.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи произошла атака беспилотников. Две женщины стали жертвами падения обломков сбитого беспилотника на улице Авиационной. В результате происшествия 11 человек получили травмы, среди которых находился сотрудник ДПС, который был экстренно доставлен в краевую больницу с помощью санитарной авиации. Его состояние оценивается как стабильное и средней тяжести. Четверо пострадавших были госпитализированы, остальные получили амбулаторное лечение.

Обломки дрона упали на территорию нефтебазы, что вызвало возгорание. Пожар был успешно ликвидирован. На месте происшествия работали аварийные службы, специалисты ресурсоснабжающих организаций и представители местной администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал указание главе курорта Андрею Прошунину организовать поддержку для пострадавших и семей погибших. В своем Telegram-канале мэр города выразил соболезнования родным жертв и отметил, что все городские службы продолжают функционировать в обычном режиме, и угроз для местных жителей и туристов нет.

Власти призвали граждан воздерживаться от публикации фотографий и видео, связанных с работой систем ПВО и экстренных служб, а также ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Мария Удовик