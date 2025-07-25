Мэр Сочи навестил пострадавшую после атаки БПЛА жительницу

В Адлерском районе Сочи полностью ликвидированы последствия падения обломков сбитого беспилотника, пострадавшая женщина находится в стабильном состоянии в краевой больнице. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Одна из пострадавших женщин после атаки БПЛА находится в четвертой краевой больнице. Медики сообщили, что ее состояние стабильное. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева готовы оказать необходимую помощь пострадавшим.

На месте падения обломков в гаражном кооперативе на улице Авиационной все последствия полностью устранены. В работах в течение дня использовали около 10 единиц техники. Составлен полный перечень поврежденных объектов. С владельцами будут взаимодействовать в индивидуальном порядке.

Ночью воздушное пространство над Сочи временно закрывали. В аэропорту усилили работу всех служб и сократили число задержанных рейсов с 50 до 20.

Ситуация остается под личным контролем властей.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи, когда обломки сбитого беспилотного летательного аппарата привели к гибели двух женщин. Позднее стало известно о том, что они являются сотрудниками поездной бригады Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД), а еще трое работников этой компании находятся под медицинским наблюдением. В общей сложности пострадали 11 человек, включая сотрудника дорожной полиции, который был экстренно доставлен в краевую больницу с помощью санитарной авиации. Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую помощь на амбулаторном уровне.

Мария Удовик