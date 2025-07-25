Для помощи жителям Сочи, пострадавшим от атаки БПЛА, объявили сбор средств

Для оказания адресной помощи жителям Сочи, потерявшим имущество в результате атаки БПЛА в ночь на 24 июля, объявили сбор средств на специальный счет благотворительного фонда «Скорей добрей». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сотрудники мэрии Сочи и представители депутатского корпуса уже направили добровольные пожертвования для семей погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников.

Массированная атака БПЛА произошла в ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи. На территории гаражно-строительного кооператива зафиксировали возгорание из-за падения обломков беспилотника, на месте работали экстренные службы. Также на улице Авиационной из-за падения частей сбитого БПЛА погибли две сотрудницы РЖД. Пострадали еще три специалиста компании.

Алина Зорина