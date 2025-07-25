В Ульяновске засохли яблони, посаженные вместо вырубленных деревьев

В сквере им. авиаконструктора О.К. Антонова, расположенного между самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») и жилищным массивом авиастроителей, засохли яблони, посаженные депутатами гордумы совместно с представителями мэрии вместо здоровых и крепких яблонь, которые раньше считались украшением сквера.

О высохших яблонях «Ъ-Волга» сообщила ульяновская экозащитница Галина Колодкина. По ее словам, несмотря на стоявшую многодневную жару, «никто в мэрии не озаботился поливом высаженных яблонь». Яблони были посажены около трех месяцев назад, но, по словам экозащитницы, за все это время никто их не поливал, половина яблонь высохла, все они заросли сорняками. На звонок Галины Колодкиной в городское МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению Ульяновска» в ведомстве ей ответили, что «людей на такую зарплату не хватает и в бюджете не хватает средств на поливочные машины, чтобы еще и яблони поливать».

В конце апреля этого года мэрия Ульяновска активно распространяла пресс-релизы о том, что по поручению главы города Александра Болдакина в сквере Антонова работники управления благоустройства совместно с активистами патриотического клуба «Медведь» и под руководством депутата регионального заксобрания Юрия Мухина «высадили яблоневый сад», «десятки саженцев уникальной краснокнижной декоративной яблони Недзвецкого», которая имеет оригинальные розовые и ярко-пурпурные цветы».

Акция по высаживанию яблонь была организована после целого ряда сходов жителей Нового города (района авиастроителей), протестующих против проекта «благоустройства», в ходе которого в сквере Антонова был вырублен целый ряд зеленых насаждений, в том числе здоровые цветущие яблони, являвшиеся украшением сквера. Жители приглашали на сходы руководство мэрии, но никто не являлся.

В июле на конференции реготделения «Единой России» секретарь реготделения Владимир Камеко раскритиковал работу главы города Александра Болдакина, отметив, что «нельзя так бездушно относиться к жителям города». «Это недопустимо, когда горожане приглашают главу города на сход граждан, связанный со сквером авиастроителей (имеется в виду сквер Антонова.— “Ъ”), а никто туда от администрации не едет».

Сергей Титов, Ульяновск