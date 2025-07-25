Трамп считает, что признание Францией Палестины «ничего не изменит»

Президент США Дональд Трамп считает, что признание Францией палестинской государственности ничего не изменит в положении дел на Ближнем Востоке. Американский лидер считает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре «не имеет значения».

«То, что он говорит, не имеет значения»,— сказал Дональд Трамп журналистам, комментируя высказывание президента Франции (цитата по Reuters). «Это ничего не изменит»,— добавил он.

«Он очень хороший парень,— отметил американский лидер. — Он мне нравится, но это утверждение не имеет веса».

Представители «Хамаса» назвали заявления Макрона «позитивным шагом для достижения справедливости по отношению к палестинскому народу». США и Израиль осудили высказывания французского лидера.

В минувший четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Решение вызвало критику со стороны властей Израиля и США. Британский премьер в тот же день заявил, что «государственность является неотъемлемым правом палестинского народа» и что прекращение огня поставит Великобританию «на путь» к признанию. При этом господин Стармер не конкретизировал, готов ли Лондон официально закрепить свою позицию.

С 2024 года Палестину официально признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Независимость Палестины на международной арене признают 147 стран, включая Россию и Китай.

Анастасия Домбицкая