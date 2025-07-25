Ozon раскрыл имя своего нового крупного совладельца

Владельцем 27,7% акций Ozon (MOEX: OZON) стал Александр Чачава — основатель венчурного фонда LETA Capital, специализирующего в том числе на инвестициях в IT-индустрии. Он также является совладельцем российского подразделения IT-холдинга «Яндекс» и бывшего игрового дивизиона Mail.ru. О появлении нового совладельца Ozon официально сообщил 25 июля.

Еще до середины апреля 2025 года пакет, доставшийся господину Чачава, был на балансе у группы «Восток Инвестиции», которая в свою очередь получила эти акции от инвестфонда Baring Vostok, основанного Майклом Калви.

Группа «Восток Инвестиции» создана российской командой Baring Vostok во главе с Еленой Ивашенцевой. Ей перешли российские активы Baring Vostok, за которым сохранились акции в зарубежных компаниях.

Свои 27,7% акции Ozon «Восток Инвестиции» продал в апреле 2025 года за 38,2 млрд руб., сообщала компания. Но тогда покупатель не раскрывался. В «Восток Инвестициях» лишь уточняли, что покупатель не находится под западными санкциями.

По собственным данным Ozon, другими крупными акционерами маркетплейса являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова (31,8%), оставшиеся 40,5% - в свободном обращении. За 2024 год выручка Ozon увеличилась на 45% год к году, до 615,7 млрд руб., в прошлом году самый резкий рост этого показателя зафиксирован в четвертом квартале — на 69%, до 216,6 млрд руб. За весь 2024 год валовая прибыль выросла на 126% год к году, достигнув 99,9 млрд руб., за четвертый квартал того же года — в 2,6 раза, до 35,7 млрд руб. Активная клиентская база Ozon в 2024 достигла 56,5 млн человек, что на 10,4 млн человек больше по сравнению с позапрошлым годом.

Халиль Аминов