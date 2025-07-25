Иран и «евротройка» договорились продолжить переговоры по ядерной программе

Иран и страны «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания. — "Ъ") намерены продолжать переговорный процесс по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади по итогам консультаций с «евротройкой» в Стамбуле, сообщает агентство Reuters.

Иранский дипломат назвал состоявшийся в Турции разговор «серьезным, откровенным и обстоятельным». По его словам, обе стороны пришли на переговоры с конкретными предложениями и обсудили разные аспекты проблемы.

Сегодня в Стамбуле прошла первая с начала атак Израиля на Иран встреча европейских представителей и делегации Тегерана. Переговоры состоялись на фоне звучащих из стран «евротройки» угроз воспользоваться механизмом возобновления санкций против Ирана. Страны вознамерилось сделать это в случае, если не будет заключена новая ядерная сделка с Ираном. США и страны «евротройки» установили конец августа в качестве дедлайна, до которого Ирану необходимо вернуться за стол переговоров с США по его ядерной программе.

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств. Соглашение предусматривает механизм snapback: восстановление всех введенных против Тегерана санкций Совбеза ООН. Возможность запустить snapback истекает 18 октября.

Подробнее о переговорном процессе вокруг иранской ядерной программы — в материале «Ъ» «Ирану пригрозили возвратом санкций».

Анастасия Домбицкая