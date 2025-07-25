Стоимость чистых активов ПАО «Ижнефтемаш» снизилась на 12% за квартал

Стоимость чистых активов ПАО «Ижнефтемаш» по итогам второго квартала, по данным «Федресурса», составила 2 млрд руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 10,7% меньше, чем в конце первого квартала. В декабре стоимость чистых активов предприятия составляла почти 2,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Римера» Фото: ГК «Римера»

Основное направление «Ижнефтемаша» (управляется московской ГК «Римера») — производство оборудования для добычи нефти, бурения, обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин. Ижевский завод строительных машин (будущий «Ижнефтемаш») был основан в июне 1956 года, ПАО зарегистрировано в октябре 1992 года. В феврале 2024 года «Ижнефтемаш» включен в санкционный список США.

Выручка «Ижнефтемаша» по итогам 2024 года составила 7,6 млрд руб. (прирост 4,8% год к году). Чистая прибыль общества, напротив, сократилась за указанный период с 565,5 до 46 млн руб.