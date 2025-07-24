Скончался актер Волковского театра Валерий Смирнов

23 июля скончался заслуженный артист России Валерий Павлович Смирнов, известный актер Волковского театра в Ярославле. Об этом сообщил Telegram-канал театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: театр им. Ф. Волкова Фото: театр им. Ф. Волкова

Валерий Смирнов начал карьеру в 1962 году, поступив в Ярославское театральное училище под руководством Фирса Шишигина. В 1966 году он присоединился к Волковскому театру, а с 1967 по 1971 год работал в Великолукском драматическом театре. С 1971 по 1987 год исполнял роли в Гомельском драматическом театре.

В 1987 году Валерий Смирнов вернулся в Волковский театр, где создал множество запоминающихся образов. В 2004 году его вклад в искусство был отмечен званием «Заслуженный артист Российской Федерации».

Информация о дате и времени прощания с Валерием Смирновым будет объявлена позже.

Антон Голицын