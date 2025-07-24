Главные новости за 24 июля. Новороссийск

23 июля Минюст зарегистрировал приказ ФАС, утверждающий повышение тарифов на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе «Юг» до порта Новороссийск. Рост составил 9,5%.

В Новороссийске на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения направят более 10 млн руб. Реставрировать предстоит школу №10 на ул. Гладкова, 3 – ранее в здании располагался военный госпиталь для участников советско-финляндской войны.

В Анапе на площадке временного размещения в хуторе Воскресенском осталось вывезти последние 5 тыс. т замазученного песка. Это лишь 3,8% от максимального объема в 130 тыс. т, который накопился здесь в разгар очистных работ после экологической ЧС.

Проектировщики завершили работу над новой канализационной системой протяженностью более 1,5 км в Новороссийске. Новая сеть пройдет по улицам Раевского, Планеристов, Фабричной и Прямой, что позволит подключить к централизованной канализации свыше 200 частных домов.

В Анапе к 2027 году планируется реконструкция очистных сооружений стоимостью 3,5 млрд руб. После модернизации мощность объекта возрастет до 100 тыс. кубометров в сутки.

23 июля в период с 20:40 до 23:50 дежурные силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников, уничтожив и перехватив над акваторией Черного моря 21 беспилотник.

20-летний форвард из «Черноморца» Дмитрий Яковлев перешел в ФК «Сибирь» на правах аренды.