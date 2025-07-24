Тариф на перекачку дизеля по системе «Юг» вырос на 9,5%

23 июля Минюст зарегистрировал приказ ФАС, утверждающий повышение тарифов на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе «Юг» до порта Новороссийск. Рост составил 9,5%, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, стоимость услуг «Транснефти» по перекачке нефтепродуктов по маршруту «Станция „Тингута“ – порт „Новороссийск“ (ПК „Шесхарис“)» увеличилась с 2003,32 до 2194,04 руб./т (без НДС). Новый тариф касается компаний: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Газпром нефтехим Салават», «Орскнефтеоргсинтез» и «Татнефть».

Для маршрута «ПСП „Волгоград“ – порт „Новороссийск“ (ПК „Шесхарис“)», используемого «ЛУКОЙЛом», тариф вырос с 2203,39 до 2413,15 руб./т.

В ФАС пояснили, что законодательство допускает индексацию долгосрочных тарифов на транспортировку нефтепродуктов в пределах инфляции. Это позволяет учитывать операционные расходы компаний, а также снижает нагрузку на железнодорожный транспорт за счет развития трубопроводной инфраструктуры.

В 2017 году «Транснефть» завершила строительство нефтепродуктопровода Волгоград – Тихорецк и модернизацию участка Тихорецк – Новороссийск, что позволило перекачивать до 6 млн т дизеля в год в порт Новороссийск. В 2018 году была введена железнодорожная эстакада на станции Тингута, принимающая дополнительно 2 млн т топлива в год от заводов, не подключенных к трубопроводной системе.