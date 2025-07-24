Дмитрий Яковлев из «Черноморца» перешел в аренду в ФК «Сибирь»

20-летний форвард из «Черноморца» Дмитрий Яковлев перешел в ФК «Сибирь» на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

В 2024 году Дмитрий Яковлев провел восемь игр в Первой лиге в составе «Черноморца». Свою профессиональную карьеру футболист начинал в обнинском «Кванте», где отыграл 44 матча и забил 10 мячей.

В прошлом сезоне 20-летний нападающий также играл за «Ленинградец» в группе «Золото» LEON-Второй лиги А. В его активе — 17 матчей и два гола за команду.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» начал новый сезон с результативной ничьи с «Родиной».