В Новороссийске разработали проект новой канализационной сети

Проектировщики завершили работу над новой канализационной системой протяженностью более 1,5 км в Новороссийске. Новая сеть пройдет по улицам Раевского, Планеристов, Фабричной и Прямой, что позволит подключить к централизованной канализации свыше 200 частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Проект успешно прошел все проверки, полностью соответствует действующим нормативам, получено положительное заключение госэкспертизы.

Реализация проекта запланирована в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры». Точные сроки строительства станут известны после определения лимитов финансирования.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске пройдет в два этапа. Проектная зона охвата очистных сооружений в Новороссийске включает Цемдолину, Приморский, Центральный и Южные внутригородские районы города до поселка Алексино, включая Мысхако.