Над акваторией Черного моря сбили 21 беспилотник

23 июля в период с 20:40 до 23:50 дежурные силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников, уничтожив и перехватив над акваторией Черного моря 21 беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В этот же период дежурным силам удалось ликвидировать 11 БПЛА над акваторией Азовского моря и семь беспилотников над территорией Краснодарского края.

В ночь на 24 июля в Анапе и Новороссийске также объявляли угрозу по БПЛА.

В случае включения сирен, оповещающих сигналом «Внимание всем», жителям рекомендуется немедленно укрыться: находясь в помещении — держаться на расстоянии от окон и переместиться в комнаты без окон или в помещения со сплошными стенами, такие как ванная, коридор или кладовая; на улице — воспользоваться подземными переходами или цокольными помещениями ближайших зданий.