Над акваторией Черного моря сбили 21 беспилотник
23 июля в период с 20:40 до 23:50 дежурные силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников, уничтожив и перехватив над акваторией Черного моря 21 беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В этот же период дежурным силам удалось ликвидировать 11 БПЛА над акваторией Азовского моря и семь беспилотников над территорией Краснодарского края.
В ночь на 24 июля в Анапе и Новороссийске также объявляли угрозу по БПЛА.
В случае включения сирен, оповещающих сигналом «Внимание всем», жителям рекомендуется немедленно укрыться: находясь в помещении — держаться на расстоянии от окон и переместиться в комнаты без окон или в помещения со сплошными стенами, такие как ванная, коридор или кладовая; на улице — воспользоваться подземными переходами или цокольными помещениями ближайших зданий.