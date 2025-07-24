В Анапе модернизируют очистные сооружения за 3,5 миллиарда рублей

В Анапе к 2027 году планируется реконструкция очистных сооружений стоимостью 3,5 млрд руб. После модернизации мощность объекта возрастет до 100 тыс. кубометров в сутки. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заказчиком работ является муниципальное казённое учреждение «Единая служба заказчика» Анапы. Финансирование проекта будет производиться из местного бюджета. Сдача объекта намечена на 30 апреля 2027 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Государственная экспертиза одобрила проект реконструкции очистных сооружений. В рамках работ на месте старых иловых площадок построят новый блок, который позволит обеспечить полный цикл очистки и оптимизировать распределение стоков.